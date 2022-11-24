〈陸港盤後〉中國新增確診病例飆上歷史新高 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周四（24 日）收盤走低，滬指跌 0.25%，原因是中國新增感染人數飆上歷史新高，超過 4 月寫下的高峰，凸顯政府防疫政策面臨重大考驗。

滬指周四收盤跌 0.25% 報 3,089.31 點，深成指跌 0.15% 報 10,956.68 點，創業板指跌 0.21% 報 2,335.52 點。兩市成交額合計人民幣 7,481 億元，「北向資金」淨買入 12.36 億元。

房地產、醫藥類股上漲，軍工、旅遊、半導體、券商等族群齊跌。

香港恒生指數收盤漲 0.78%，恒生科技指數漲 0.79%。

中國政府周四公布的數據顯示，周三新增 29,754 例確診病例，超過 4 月中旬創下的 28,973 例，當時金融重鎮上海處於兩個月嚴格封鎖期間，民眾難以獲得食物和醫療服務。

最近染疫人數激增，正值中國面臨關鍵時刻，中國領導人必須決定是容忍新冠肺炎病毒局部傳播，還是恢復嚴格封控措施，以犧牲經濟為代價，遏止疫情蔓延。

隨著傳播鏈滲透到公寓、辦公大樓及購物中心，從北京到重慶、廣州，各地均面臨不同程度管控。

例如，河南鄭州市政府宣布，周五啟動五天「流動性管理」，要求民眾非必要不外出，並聲稱當地疫情處於高峰震盪階段，新增社會面病例仍多。

國際貨幣基金（IMF）第一副總裁 Gita Gopinath 表示，中國的「清零」政策對消費產生重大影響，且房市危機正影響該產業投資，並影響建商。

儘管如此，中國股市仍不乏利多消息。中國國務院總理李克強周二在常務會議上說，將適時、適度運用降隼等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

中國民生銀行首席研究員溫彬在報告中寫道，預料中國央行將在未來幾天宣布下調存款準備金利率 25 個基點，降幅與 4 月相同。

NatWest 集團首席中國經濟學家劉培謙也預測，中國央行將全面調降存款準備金利率 25 或 50 個基點，且最快周五降準。