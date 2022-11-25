微星搭世界盃熱潮 FUNTORO智慧球場解決方案獲導入

四年一度的世界盃足球賽近期在卡達正式開打，品牌大廠微星 (2377-TW) 也搭上熱潮，今 (25) 日宣布旗下 FUNTORO 智慧球場商業服務解決方案獲主要球場之一的 Al Thumama Stadium 球場導入。

微星表示，FUNTORO 智慧球場商業服務解決方案，可讓球迷在座位上輕鬆享受所有觀賽服務，包括球賽直播、精彩重播、座位點餐、線上購物、明星球員票選、場內即時互動、廣告服務等，並讓球迷擁有一個全新、前所未有的觀賽 VIP 體驗。

微星指出，旗下車用電子品牌 FUNTORO 推出的智慧球場商業服務解決方案曾在 2018 年的 Computex Best Choice 獎項榮獲 Enterprise Application & Service 類別獎，隔年即在 UEFA Super Cup 賽事中首次導入歐洲 Besiktas - Vodafone Park 比賽場地，今年再獲世界盃足球賽認可。

微星補充，智慧球場系統方案是由 FUNTORO 自主研發設計，系統架構以模組化區塊堆疊設置來滿足超大型球場架構需求，並在每一區塊搭配伺服器自動平衡負載機制，讓整個智慧球場系統以最穩定、最有效率的方式運作，也可望協助球團企業及場館運營商提高粉絲參與度、強化品牌形象並創造新的收入來源。