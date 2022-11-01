〈群創拚場域經濟〉攜美式餐廳攻世足商機 首發數位畫廊、調光窗戶應用

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (1) 日攜手美式餐廳 CAMPUS CAFÉ 展示智慧零售布局成果，將共同搶攻年底即將舉行的 2022 卡塔爾世足賽活動商機，群創今日也首度展出懸浮觸控數位畫廊、高通透調光藝術落地窗等應用，擴大在智慧零售場域布局。

群創與 CAMPUS CAFÉ 的合作案是由經濟部工業局成立的智慧顯示產業跨域合作聯盟 (SDIA) 支持，SDIA 會長吳志毅表示，群創在 CAMPUS CAFÉ 中導入工業時髦風 (LOFT STYLISH) 智慧餐飲零售顯示解決方案，除融入高級餐飲裝潢特色外，也可望提升場域導客。

CAMPUS CAFÉ 目前在北台灣共有五家分店，為美式工業風輕食指標餐廳之一，經理林子彧表示，這次在經濟部支持下與群創合作，未來也不排除將相關應用擴展至北台灣五家店鋪，此外因應年底世足賽商機，也將結合群創前瞻顯示解決方案，推出相關促銷活動。

群創這次在 CAMPUS CAFÉ 共導入四大應用，包含懸浮觸控數位畫廊 (INNO－GALLERY)、高通透調光藝術落地窗 (INNO－DIMMING FRENCH CASEMENT)、大尺寸彩色電子紙 (INNO－ePAPER)、85 吋公共顯示器 (INNO－SportsPID) 等。

群創說，數位畫廊適合應用在畫廊、藝術場館，而高通透調光藝術落地窗是公司非顯示器 (non-display) 應用之一，透過獨家液晶薄膜技術與玻璃整合製程實力，智慧調光窗戶具有秒極響應 (<1 秒)、高通透 (穿透率介於 5%-45%) 節能降耗、自然採光、無色偏、無尺寸限制等特性，搭配智慧感測器與物聯網應用，將可達到隔絕光線、採光效果。

群創近年擴大生態圈布局，在智慧零售場域中，就攜手承鴻光電、冠捷 (TPV) 旗下嘉捷科技、成輝光電等共同布局，群創總經理楊柱祥說，未來將持續把內容深化、優化、加值化，布局領域也將從過去單純的零件供應商延伸到模組系統整合商。