〈中華電OTT布局〉轉播64場卡達世足賽吸客 MOD總用戶上看300萬戶

中華電 (2412-TW) 今 (4) 日宣布，攜手愛爾達轉播 2022 FIFA 卡達世界盃足球賽，董事長謝繼茂表示，由於會完整轉播 64 場賽事，旗下數位匯流平台 MOD 與 Hami Video 有望吸引逾 20 萬新用戶、總用戶上看 300 萬戶。

謝繼茂提到，2020 年東京奧運期間，MOD 全頻道收視率達到 730 萬人次、總瀏覽量突破 2.7 億次，今年卡達世足賽時間長達 17 天，MOD 將轉播 64 場賽事，整體收視率與總瀏覽人次可望突破東京奧運。

中華電信網路分公司總經理簡志誠表示，此次卡達世足賽加入多元觀賽體驗 (多視角多螢) 是採用雙海纜備援，其中主視角是透過衛星與海纜電路進行，整體網路訊號容量也較東京奧運提升 2 倍以上，同時段可支援百萬人觀看。

據統計，中華電 MOD 與 Hami Video 目前總用戶數約 270 萬戶，謝繼茂說，MOD 已成為國內民眾看運動賽事的首選平台，加上此次祭出多項好禮，開賽後還可使用世足 AR 等，目標要增加逾 20 萬戶新用戶，總用戶數將達 290-300 萬戶。

影視內容協理陳淑玲透露，雖然卡達世足賽才剛啟動廣告銷售，不過整體廣告收入金額已經達到內部目標，看好此次世足賽廣告收入金額，會比東京奧運高出 1.2-1.3 倍。