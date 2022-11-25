全球人壽企業總部開工 預計2026年完工啟用

全球人壽規模持續穩定擴張，因應未來業務發展需要，企業總部於今 (25) 日舉行開工動土典禮，由全球人壽董事長彭騰德主持，企業總部將致力取得綠建築黃金標章認證，預計於 2026 年完工啟用。

全球人壽自 1994 年正式在台灣營運以來，規模持續穩定擴張，總員工人數已近 6,000 人，總資產逾 1.3 兆元，因應未來業務發展需要，企業總部大樓於今日正式開工。企業總部基地位於敦化北路及民權東路交叉口東南側，面積約 2982 坪，共分南北街廓，均為方正基地，開發總面積約 2.4 萬坪。企業總部未來落成後，不僅將進駐台北市重要的金融產業聚落，又因臨近松山機場更具有國門指標意義。

全球人壽董事長彭騰德表示，多年前就在積極尋找屬於自己的「總部」，如今即將實現這個擁有自用總部的願望，延請讓希望園區獲獎無數的義大利建築師 Marco Casamonti 操刀，其設計理念也結合了多重意義。總部主視覺為「蝴蝶」，來自於航空飛行員畫家的靈感，飛舞的蝴蝶就像是跨越國際飛航路徑連結世界，同時也運用仿生概念，沿用蝴蝶斑斕絢麗的色彩意象別具生態意義，象徵公司在穩健經營孵育下的破蛹蛻變。

而全球人壽未來的企業總部，因應 ESG 永續金融發展，提升建築規格，致力取得綠建築黃金標章認證，採用低衝擊環境設計設置「水撲滿系統」，水資源回收再利用於植栽澆灌，也減少雨水溢流至道路，提升整體環境；並融入數位創新元素，打造數位型企業總部。

全球人壽副董事長林文惠進一步說明，希望透過這次建造企業總部，跟大眾傳達一個生命蛻變並羽化成蝶的創新故事，其中揉合著困難與挑戰、成長與喜悅、勇氣及膽識，以及許多熱情與感動，充分展現出全球人壽的「韌性」，尤其近年公司創新經營發展出低碳營運、責任投資及幸福社會的 ESG 三大營運策略主軸，企業總部亦將朝永續金融邁進。