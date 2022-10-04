〈中華電OTT布局〉攜手愛爾達轉播2022卡達世足賽 祭特斯拉吸引新用戶

中華電 (2412-TW) 今 (4) 日宣布，攜手愛爾達轉播 2022 FIFA 卡達世界盃足球賽，除了完整轉播 64 場賽事外，打造世足 AR 轉播、多元觀賽體驗 (多視角多螢) 等，為吸引新用戶加入，也祭出百萬特斯拉電動車等獎品。

董事長謝繼茂表示，中華電信自 2010 年開始轉播世界盃足球賽，今年是連續第四次取得轉播權，提供國人不限時差的觀賽體驗；中華電 MOD 已成為國內民眾觀看運動賽事的首選平台，包括東京奧運、北京冬奧、BWF 羽球聯賽、世界盃足球賽等。

其中，今年的卡達世界盃足球賽，MOD 除獨家播出 64 場賽事外，提供熱點回看等功能、加入世足 AR 轉播、提供 1 主視角 + 7 特殊視角，共 8 個不同視角可以隨時切換。

謝繼茂補充，每年都在提升國際運動賽事轉播技術，而今年世足賽在卡達舉行，與台灣時差僅 5 個小時，因此賽事開始時，剛好是台灣用戶下班時間，就可以透過電視、電腦、手機鎖定世足賽轉播，並以多視角觀看賽事。

中華電為吸引新用戶，祭出 Hami Video 金球大禮包，用戶有機會收藏本屆世足官方贊助商限定商品，以及加碼抽百萬特斯拉電動車。

愛爾達董事長陳怡君說，國際矚目的球星梅西、C 羅可能是最後一次參加世足賽，也成為全球焦點。愛爾達已轉播第四屆世足賽，每年與中華電 MOD 提供 300 場足球賽，10 年來轉播 3000 場比賽。