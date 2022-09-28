〈遠東新產品發表會〉世足賽球衣熱銷追單需求浮現 環保產品比重增挹注獲利

遠東新 (1402-TW) 今 (28) 日舉辦紡織展前記者會，雖然成衣產業短期面臨修正，但今年恰逢四年一度的世足賽，球衣熱銷看到追單需求浮現外，遠東新也積極提升環保產品比重，且因單價較佳，有利推升營收及獲利表現。

據了解，遠東新是透過德國運動品牌大客戶打進世足球衣供應，其中，供應的 9 個國家中，德國、日本、西班牙、阿根廷、墨西哥、比利時、威爾斯等 7 個國家進入決賽，也帶動球衣熱銷。

遠東新透露，目前部分國家如墨西哥隊的球衣在網路上更是銷售一空，公司也看好，後續客戶可望追加新訂單補庫存，相較現在成衣市況普遍修正下，成為逆勢有撐的需求。

另一方面，遠東新也持續拓展環保應用，化纖總部代總經理范欽智分析，今年環保回收產品化纖營收占比達 2 成，目標明年要佔 3 成，且因環保回收產品價格較傳統原生產品價格高 30%，有利營收獲利提升。

遠東新表示，因應球員高碰撞性的激烈運動，世足球衣除了使用環保海洋回收紗線，也搭配強力抗爆織造技術，提升強度。

此外，隨著疫情後戶外活動回溫，環保原液染色尼龍 6,6 纖維也運用在更多國際服飾品牌上，讓戶外運動服、跑步服、羽絨服有更多輕量、耐磨、柔軟、防潑水以及環保的特性。