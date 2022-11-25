台股震盪收黑 三大法人賣超45.57億元 外資終止連3買 

台股今 (25) 日走勢震盪，盤中一度站上 14800 點，但賣壓隨即湧現，電子權值股欲振乏力，航運股漲勢收斂，金融股漲跌互見，加權指數終場小跌 5 點，收在 14778 點，成交值增至 2300 億元以上，三大法人合計賣超 45.57 億元。

台股周線連 4 紅，累計本周上漲 273.52 點。觀察法人今天資金動向，外資終止連 3 買，反手賣超 0.71 億元；投信持續買超 10.44 億元；自營商賣超 55.25 億元，為連續第 6 天調節。三大法人合計賣超 45.57 億元。

台積電今天開低，盤中湧入買盤後，帶動股價翻紅，終場漲 0.4%，以 498 元作收；不過，瑞昱、國巨、大立光、廣達、研華等電子指標股均賣壓沉重。金融股漲跌互見，第一金、永豐金均上漲逾 1%。

航運股漲勢收斂，長榮、萬海終場均翻黑。資金轉進電信股，中華電股價勁揚逾 2%，成為穩盤的一大主要動力，台灣大、遠傳終場同步收紅。

受惠 HPC 與 AI 應用需求強勁，半導體測試介面廠營運淡季不淡，穎崴今年營收挑戰 50 億元，拚賺近三個股本，今日在買盤追捧下，股價直奔漲停板，創 5 個月新高，終場漲停打開以 426 元作收，其他測試介面股同步走揚，精測、雍智科技、旺矽也都表現不俗。

特斯拉 24 日大漲近 8%，台股電動車概念股今日也成為多頭指標，電池模組廠 AES-KY 連續第 2 天噴出漲停，達 771 元，飛宏也一度亮燈漲停，中興電、華城、胡連、正崴、康舒、健和興、信邦、新普、美琪瑪等相關充電設備廠商，今天均在盤上表現。