〈營業氣候調查〉10月三大產業連袂跌 製造業創2年半低點

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 10 月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業均呈下滑態勢，其中，製造業為 84.20 點，月減 0.43 點，已是連 10 跌，並創 2020 年 5 月以來新低，服務業 91.09 點，月減 3.65 點，為連 3 跌，而營建業為 85.10 點，月減 5.24 點，也是連 3 跌。

台經院指出，全球經濟受通膨和升息影響，終端市場需求疲弱，廠商持續進行庫存調整，設備投資意願趨向保守觀望，導致製造業廠商對當月和未來半年景氣看法多呈悲觀與持平。

不過，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業廠商對景氣看壞程度較上月調查相比，已略為改善，從對廠商的訪談中可看到，廠商多寄託明年第二季之後，看春燕會不會到來。

在製造業調查部分，認為當 (10) 月景氣為「好」比率的廠商僅 10.0%，月減 4.6 個百分點，「壞」的比率則為 35.9%，月減 9.1 個百分點，以化學工業、鋼鐵基本工業和電子機械業看壞比例明顯高於看好。

而對未來半年，看好廠商增加 4.1 個百分點至 15.5%，看壞比率減少 7.1 個百分點至 37.7%，化以學工業、鋼鐵基本工業和電子機械業看壞比例明顯高於看好，然部分廠商對景氣的看壞程度已較上月調查低。

服務業方面，隨著國境開放，民眾已漸習慣與病毒共存，消費人潮回流，令餐旅業者看好當月和未來半年景氣，不過，10 月金融市場表現持續疲弱，券商經紀手續費收入和自營獲利減少，且壽險保費收入下滑，加上產險業仍處虧損狀態，因此，證券業和保險業者大多看壞當月。

對於未來半年，運輸倉儲業較看壞，而零售業、餐旅業和證券業則較看好。