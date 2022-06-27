浩鼎三項藥品有進展 新冠疫苗年底申請臨床

浩鼎 (4174-TW) 今 (27) 日舉行股東會，董事長張念慈表示，有三項研發中藥品將有所進展，包括新冠疫苗 BCVax 預計年底申請臨床試驗、TROP2 抗體藥物預計 2024 年啟動臨床、以及透過 Globo H 發展的 CAR-T 細胞治療也規畫明年申請臨床。

新冠疫苗方面，浩鼎以蛋白重組技術，除了安全性高，對多種變種病毒株均能引發不錯的中和效果，此外，自行研發的佐劑 ISCOM 在動物試驗中，觀察到可引發高抗體效價、較強的 T 細胞反應，預期可在人體引發更好的病毒清除效果。

浩鼎指出，該疫苗穩定性佳、2-8℃即可保存，有助儲存、運送與普及化，預計年底可提出臨床試驗申請，同時正進一步研發冷凍乾燥劑型，未來便利性有望提高。

浩鼎去年自博奧信生物授權的 TROP2 抗體，目前已研發出 TROP2 ADC 新藥，該新藥臨床試驗預計 2024 年啟動。張念慈指出，由於市面上已經推出 TROP2 ADC 的 Trodelvy，今年第一季銷售額達 1.46 億美元，預計 2026 年將達 33 億美元，預期浩鼎開發的 TROP2 抗體有望克服 Trodelvy 抗藥性等問題。

近年熱門的細胞療法，浩鼎也沒有缺席，透過旗下既有 Globo H 發展的 CAR-T 細胞治療，已在動物實驗證實對腫瘤細胞毒殺能力，以小鼠胃癌腫瘤為模型的動物試驗，也展現 Globo H 的 CAR-T 細胞療效與持久力。

浩鼎表示，Globo H 對 CAR-T 細胞治療來說，是獨特、新穎的癌症治療靶點，不但安全性高，所需劑量已達到臨床實用性，且藥效強、效力持久、可多次毒殺腫瘤細胞，細胞具記憶力可歸巢免疫器官，預計明年提出新藥臨床試驗申請。

子公司營運方面，張念慈表示，圓祥生技聚焦在雙特異性抗體，近期正在辦理現金增資，預計明年公開發行，旗下新藥 AP-505、AP-203 將在年底及明年初啟動臨床。

由浩鼎授權新肉毒桿菌素製劑 OBI-858 的鼎晉生技，分別在竹北生醫園區與台南科學園區建置符合 PIC/s cGMP 與高生物安全等級的原料廠與製劑廠，目前正在等相關單位查廠，後續將積極開展二 / 三期臨床試驗。

張念慈強調，公司目前已擁有多元化抗癌標靶和平台，六項已在臨床發展的產品仍持續進行中；浩鼎一直堅持做突破性、首創型新藥，其開發難度原本就高，但為回應社會需求並加速上市獲利速度，對第二代產品線已有全新佈局。