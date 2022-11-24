聯準會預計放慢升息步伐 美元跌至3個月低點 全球股市上揚

在聯準會會議紀要指出，從下個月開始美國升息步伐預計放緩後，全球股市周四 (24 日) 普遍上漲，觸及兩個月高位，美元則跌至 3 個月低點。

亞洲周四晚間，華爾街因感恩節休市，歐股則持續反彈，鞏固市場一個多月以來建立的信心。

MSCI 的 47 國全球股票指數，周四觸及 9 月中旬以來最高，而推動歐洲借貸成本的德國和英國政府債券殖利率，分別跌至 10 月和 9 月以來最低。

瑞銀首席經濟學家 Paul Donovan 表示，聯準會會議紀要表明，一些明智的聲音正試圖淹沒聯準會主席鮑爾無情的升息呼籲。

周三公布的會議紀要顯示，「絕大多數」聯準會決策者同意，放慢升息步伐可能是合適的，儘管「不同參與者」也表示，利率可能需要略微走高到超出他們之前的預期。

期貨市場顯示，投資者現在預計美國利率將在明年 5 月前達到略高於 5% 的峰值，並且定價下一次會議只會升息 50 基點，機率為 75%。

這也使得美元的拋售持續。歐元兌美元升至 1.0447 美元，接近最近的四個月高點，而美元兌日元下跌 0.6% 至 138.70 日元兌 1 美元。

ING 分析師指出，美元可能會在更長時間內保持壓力，它現在恐怕面臨大量與聯準會相關的負面因素。