聯準會鷹浪助長美元升勢 銀行優存年息利率上看4%

美國聯準會今年以來已升息 15 碼，推升美元匯率走揚，看好國人對美元的偏好並蓄積美元資金池，國銀續推美元優存，存款年利率最高喊到 4% 以上，但出手前除了比較利率外，也要留意資金來源、存款最低門檻，避免不必要的換匯成本吃掉利差。

星展銀行鎖定「星展豐盛理財客戶」與「星展豐盛私人客戶」，推出「星豐利美元高利定存專案」，即日起到今 (2022) 年 12 月 30 日，以新資金承作美元 3 個月期、6 個月期定存，分別可享最高 4.7%、4.8% 的優惠年利率。

星展銀行表示，定存首筆最低承作金額為 2 萬美元，星展豐盛理財客戶個人承作總額 50 萬美元、星展豐盛私人客戶總額則以 100 萬美元為限。

玉山銀行的美元優存，其資金來源則需用新台幣換匯轉存，存款人必須在每天營業日指定時間內從網銀或行動銀行的「轉定存」功能，選擇以「新台幣帳戶」扣款辦理外幣定存。

玉山銀行的優存專案，單筆存款最低門檻為 1000 美元，利率方案則分為 6 個月期與 12 個月期兩種，分別為 3.6%、3.8%。

花旗銀行的美元優存主要瞄準財富管理客戶，只要在今年 12 月 30 日前完成開戶就能享有比牌告利率更為優惠的存款方案，其中單筆金額存滿 5 萬美元、年息 3.88%，存滿 15 萬美元、年息可提高至 4.08%，存滿 30 萬美元、存款年息可達 4.28%。

新光銀行的美元優存則有 3 個月、6 個月與 12 個月期等天期可選，其中 3 個月與 6 個月期，自他行匯入薪資金並且單筆存滿 5000 美元，透過網銀、行動網銀辦理，分別可享 3.82%、4% 年息；12 個月天期單筆需存滿 5 萬美元，利率最高可達 4.4%。



