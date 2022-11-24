00690配息創新高 半導體助攻藍籌股可期

兆豐投信今 (24) 日宣布，兆豐臺灣藍籌 30ETF(00690-TW)第二階段收益分配評價結果公告，每單位配息金額達 2.4 元、創下歷年來最高，00690 的除息交易日預計為 11 月 28 日，收益分配基準日為 12 月 4 日，收益分配發放日訂為 12 月 27 日。

受到美國半導體禁令影響，中國部份記憶體大廠擴廠計劃受阻，半導體供應鏈醞釀轉單效應，台股半導體龍頭企業受惠其中。兆豐投信指出，在半導體利多消息挹注下，帶動投資台股 ETF 的熱度，特別是績優表現的藍籌股更顯出色。

兆豐臺灣藍籌 30ETF 基金研究團隊指出，藍籌股代表在資本市場中具穩健現金流、分紅較高且穩定、企業經營業績優異且穩健的公司所發行的股票，00690 聚焦台股前 30 大成分股，長期鎖定「公司規模、營運穩定性、企業獲利能力、股利發放」具備持續性與穩健性的績優藍籌股上，相對適合作為長線恆定投資、分批定期布局的台股主流題材。

兆豐投信補充指出，現階段金融市場波動頻繁，投資 ETF 時，仍留意除息前後的交易市場波動狀況，並觀察市價相對於淨值可能出現的變化，投資人交易時可多加留意這類條件，作為評估進場布局的依據。