跟進巴菲特 買不起台積電還有7檔高「含積量」ETF

股神巴菲特搶進台積電 (2330-TW)，帶動台積電本周飆漲近 12%，將挑戰 500 元大關，對小資族來說，若想搭上跟進股神腳步抄底台積電，可從「含積量」高的 ETF 著手，目前有 7 檔台股 ETF 持股台積電比重超過 1/3。

巴菲特旗下投資公司波克夏，豪砸 1200 億元買台積電 ADR，讓台積電成為波克夏海瑟威的第十大核心持股，也帶動台積電本周股價從 441.5 元低點，一度飆漲至 494 元，挑戰重回 500 關卡，周五收在 487 元，累計單周漲幅近 12%。

但台積電逼近 500 元的股價，對於資金不多的小資族來說是一大挑戰外，對想分散投資、不想重押單一個股時，ETF 或許是不錯選擇。

盤點目前台股上市櫃的原型 ETF，截至 10 月底，共有 7 檔 ETF 持股台積電超過 35% 以上，包括：富邦科技 (0052-TW) 持股台積電比重達 55.35%、元大台灣 50(0050-TW) 達 43.46%、富邦台 50(006208-TW) 達 43.42%、元大電子 (0053-TW) 達 39.99%、元大 MSCI 台灣 (006203-TW) 達 39.17%、富邦摩台 (0057-TW) 達 38.24%、富邦公司治理 (00692-TW) 達 35.26%。

這 7 檔 ETF 不但台積電持股比高，且皆有配息，不過，法人提醒，買進 ETF 除了參考成分股、價格高低及配息以外，也要留意流動性，投資人應想清楚後再進場。