〈房產〉無畏房市買氣下滑 北台灣建案推案開價競創高

雖然今 (2022) 年下半年以來建商推案趨緩，但在價格上並沒有退讓，根據市調機構統計，下半年北台灣有多個新建案開價改寫區域新高，如新北新店、三重出現開價 8 字頭新案，在桃園青埔特區和竹縣竹北縣治三期，各有新案挑戰 7 字頭價位。

住展企研室經理成采錡表示，觀察天價建案可發現，能在競爭激烈的房市重點推案區，推出高價新案的業者，多屬於中大型建商，而建案本身的基地條件也多具有優勢，導致業者不願輕易在價格上退讓。

成采錡指出，除新案勇於開高價，部分線上舊案的調漲腳步也未曾停歇，便有業者因預估未來將頻繁調價，對外表示建案開價「未定」。另有部分業者顧慮開價過高影響客戶賞屋意願，選擇不公開建案開價，但此舉恐導致無效客增加，影響成交比表現。且受景氣變化影響，買賣雙方對價格的認知正逐步擴大中，若高價案的產品規劃優勢不夠明顯，容易成為競爭對手的最強助攻，使鄰近個案能以「相對低價」拉高銷量。

住展統計資料顯示，下半年北市高價案出現於北投士林科技園區。北士科因土地取得成本相對高且品牌建商推案集中，新案開價達三位數在業界預料當中，「國泰雍萃」則以每坪 132.5 萬元的平均開價，成為區內價位天花板。

新北市也有不少重劃區迎來開價創高建案，包括新店央北、新莊頭前、泰山十八甲和塭仔圳自辦重劃區等。值得關注的是，三重核心地帶捷運三重站周邊，出現刷新三重全區高價紀錄的「家泰豐和」，平均開價達 8 字頭。

同時，桃園市除推案較熱絡的桃園小檜溪重劃區、中壢青埔特區，以及蘆竹 A10 重劃區，都有新案價位開創歷史新高，楊梅、觀音的大樓案價位也拔高之中。其中開價最驚人的，屬青埔特區、青塘園周邊的成屋新案「玖都美術花園」，平均開價達每坪 70 萬元。

而桃園小檜溪重劃區，目前以「遠雄夏沐」價位最高，平均開價達每坪 56 萬元，遠超過去年同期最高價案「亞昕向陽」的每坪 48 萬元開價。至於仍處於開發初期的 A10 重劃區，房價水準年年高升，去年「大華首捷」開價還在每坪 33.5 萬元，改寫區域新高，今年的「新潤麗蒔」再以 39.5 萬元／坪的平均開價，刷新紀錄。

新竹縣市則是蛋黃、蛋白，甚至蛋殼區的價位都創歷史新高，如竹北高鐵特區、縣治三期相繼出現 7 字頭開價新案，寶山造鎮案開價 5 字頭，芎林新面孔攀上 4 字頭，湖口和新埔新案開價都見 3 字頭。