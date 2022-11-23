東元電機移動式協作機器人T-PAL榮獲銀質獎

第 31 屆「台灣精品獎選拔」銀質獎得獎名單出爐! 東元電機 (1504-TW)「智能匯集 - 移動式協作機器人」勇奪銀質獎! 東元 T-PAL 移動式協作機器人擁有模組化設計、開放式平台、且提供客戶靈活的訂製需求。

東元機電系統暨自動化事業群高飛鳶總經理表示，T-PAL 為東元電機 DMIT，研發、設計、到製造都是由東元在台灣自主完成，也規劃在東元全球工廠使用，更進一步希望能配合客戶訂製需求，行銷全世界。

T-PAL「智能匯集 - 移動式協作機器人」，結合了東元自主開發的「協作型機器手臂」(cobot) 與「智慧移動平台」(AGV)，最大特色為關節模組化，可視客戶需求延伸為多軸機器人，最多可至六軸機械手臂，廣泛應用於工廠、教育、物流倉儲、即時巡檢等多重應用場域的解決方案，與人員共享安全的作業空間，是一款高性價比、高可靠性的機器人模組平台，更是客戶的最佳夥伴。

東元表示，依循企業永續經營的精神，T-PAL 關節模組和 AGV 的伺服驅動之功率密度和散熱效益優於業界，精簡的驅動系統設計，節省了原料、包裝及運送成本，此項解決方案不但呼應了東元「節能、減排、智能、自動」的企業願景，更提供企業因應少量多樣、彈性生產、和自動化製程所需。

東元電機今年總共提報 12 項機電產品及系統、空調解決方案等，在逾五百家廠商共千餘件產品的激烈角逐中，全數得獎，說明東元電機不斷挹注產品研發創新能量，成果受到台灣精品獎各界評審的肯定。

東元電機這次獲獎的多項產品都符合高效節能，包括由永磁直驅馬達與變頻控制驅動器組成，搭配變頻器永磁無感測向量控制技術的「超高能效冷卻水塔智慧型驅控系統」；以及小型化、輕量化的「IE5 超高效率節能永磁馬達」；適用於風力、水力機產業、煉油廠及電廠等大型廠區設備的「大型兩極剛性軸變頻智能馬達」；以及省能逾 20％且挑戰世界最小驅動器的「高功率密度節能矩陣式變頻驅動器」。

至於在電動車動力系統方面，東元研發能力不斷精進，今年以「高效率模組化大型電動載具全系列動力系統」獲精品獎；在東元冷凍冷藏技術方面，則有「智慧節能 變頻冷鏈冷凝機組解決方案」、「智慧雙動力 - 商用變頻空調聯網節能解決方案」、和「冰水機 AI 智慧節能專家系統」三項技術研發產品獲得精品獎的肯定。

另外也有多項智慧系統應用產品獲獎，包括「智能多機融合應用機器人系統」、「智慧物流解決方案 - 堆高機智能精準定位及導航指引系統」、和開放模組式設計，容易整合於機器手臂及自動化設備中應用的「精巧型智能數位通訊式直流伺服驅動器」。