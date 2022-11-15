東元Q4毛利率回升 明年智慧能源成長強勁

東元 (1504-TW) 今 (15) 日舉行法說，總經理范炘表示，由於調整馬達價格、成本控制，毛利率維持 22% 以上，預期原物料價格回跌後，本季毛利率最高回升至 26%；明年在各國政府推動節能政策，三大事業中智慧能源成長力道最強勁。

東元三大事業包括機電系統、智慧能源以及智慧生活。范炘指出，機電事業中，馬達產品北美市場仍健康成長，不過台灣與中國景氣不佳，相互抵消下，事業群持平看待；智慧能源隨著各國政府多推動節能減碳政策，有助搶占商機；智慧生活雖然通膨導致消費性商品需求保守，但商業空調需求相對穩定，明年業績可望平穩向上。

展望各事業體第四季營運表現，東元預估機電系統營收年增 7-11%、智慧能源營收成長最強勁，年增 33-37%，智慧生活營收年減 12-16%。

毛利率部分，范炘說，公司主要原物料包括馬達的銅、矽鋼片，以及家電的鋁，相關原物料價格從去年到今年上半年漲幅不小，不過第三季起價格明顯下跌，預期第四季、明年毛利率有望回穩，估本季毛利率落在 22-26%。

談到電動車布局，范炘預期，該領域業績可較去年成長 3 成，加上電動貨卡第四季開始試量產出貨，有望推升明年電動貨卡業績微幅成長。至於印度新廠進度方面，預計明年第一季投產，初期年產能約 5 萬顆馬達，另外也與印度電動車廠討論合作中。

東元前三季稅後純益 24.52 億元，年減 40.4%，每股純益 1.16 元。10 月營收 47.33 億元，月減 2.56%、年增 10.6%；累計前 10 月營收 480 億元，年增 15.3%。