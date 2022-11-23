谷歌將加入裁員潮? 傳10,000名績效不佳員工恐遭資遣

谷歌的母公司 Alphabet(GOOGL-US) 似乎很快將加入美國矽谷的裁員潮。有消息指出，該公司計劃裁員多達 10000 名表現不佳的員工。

隨著美聯準會 (Fed) 積極升息以壓制通膨，美國經濟成長放緩，矽谷多家企業也出現了裁員潮，而谷歌至今卻尚未宣布縮編。Alphabet 目前擁有約 187000 名員工。

隨著要求提高員工生產力的外部壓力越來越大，谷歌可能將設立新的績效管理系統，以幫助管理人員從明年初開始裁撤績效欠佳的數千名員工。主管也將能通過最新的機制來避免向給予員工獎金和股票薪酬。

知情人士指出，根據新的機制，主管人員必須考量員工對企業可以帶來的影響力，列出 6% 績效較低的員工，約 10000 人，遠多於先前機制的 2%。

維權投資人 TCI(TCI Fund Management) 先前致函 Alphabet，呼籲採取「積極行動」削減開支、縮減過度成長的員工數量，在裁員潮席捲科技產業之際，敦促該公司做出艱難的選擇。

Alphabet 上季財報表現遜色，已顯露 Google 數位廣告業務放緩的壓力，與此同時由於全球經濟不確定性，科技產業的裁員正在加速，臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 和推特近幾周裁員數千人，電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 也將跟進效仿。