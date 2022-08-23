新加坡7月通膨率年增7% 創近14年來新高

官方周二 (23 日) 公布數據顯示，新加坡 7 月 CPI 創下 14 年新高，主要受食品和燃料價格上漲的推動。這一數字帶來金管局 (MAS) 更大的壓力，以收緊貨幣政策並緩和失控的通膨。

新加坡統計局周二公布，新加坡 7 月 CPI 年增 7% ，為自 2008 年以來的最高增速，這一數字符合市場預期，高於 6 月份的 6.7%。

新加坡央行—金管局首選的通膨指標核心 CPI，扣除了私人住房和交通費用，7 月份增長 4.8%，高於預期的 4.7%。

新加坡元對周二的通膨數據幾乎沒有反應，在 1.3980 的 1 個月低點附近橫盤整理。

到目前為止，運輸成本尤其是燃料成本，是 7 月份通膨的最大驅動因素，年增幅度高達 19%。

金管局在新聞稿中表示，全球通膨可能在短期內保持高位，使主要商品進口價格保持高位。金管局預計，未來幾個月核心通膨將保持偏高，但新加坡勞動力市場和商業活動表現強勁。

金管局維持其 5% 至 6% 的年度 CPI 展望，核心 CPI 預計將小幅收窄至 3% 至 4%。

面對不斷上升的通膨壓力，金管局一直在逐步提高利率，預計 10 月份仍將發出進一步收緊的信號，以應對不斷上升的成本壓力。

新加坡貿易夥伴 (主要是中國) 的放緩，也對今年的經濟造成了衝擊。金管局最近下調了第二季的國內生產總值，並略微下調了對年度經濟增長的預期。