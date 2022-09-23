新加坡擠下香港 躍升亞洲最大金融中心 全球排名第三

最新報告顯示，新加坡已超越香港，成為亞洲最大金融中心，也是僅次於紐約和倫敦的全球第 3 大金融中心。

這份全球金融中心指數報告由倫敦智庫 Z/Yen Partners 和中國發展研究院共同編制，透過對上千名金融服務專業人士進行網路問卷調查所得出的數據，對 119 個國家或城市進行排名。

根據報告，嚴厲的防疫限制加上人才外流，是導致香港跌出全球前 3 名的主要原因。不過，有港媒報導，香港最快下周就會公布放寬入境檢疫的政策，預估 10 月起推行。

在輸給新加坡後，目前香港排名全球第 4，舊金山則前進兩名，躋身全球金融中心指數前 5，上海下滑兩名至第 6。

即使採取嚴格防疫管控，上海、北京和深圳依然維持在全球前十，後兩者分別排名第 8 和第 9；巴黎取代東京，重返全球前十，東京則大幅下滑至第 16 名，反映疫後消費復甦進度緩慢。

紐約、倫敦仍穩居全球前兩大金融中心寶座 (圖：Z/Yen Partners 官網)

值得注意的是，原先排名第 23 的澳洲雪梨，這次一舉躍升 10 名至全球第 13，瑞士日內瓦也上升 5 名，擠進全球前 20。

另外，莫斯科因俄烏戰爭影響大跌 22 名，至全球第 73 位，聖彼得堡也下滑 17 名至 114 位；加勒比海地區島國巴貝多 (Barbados)、中國西安和武漢為最後倒數 3 名。