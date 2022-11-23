盤中速報 - 旭富(4119)股價大漲至96.3元，漲幅達7%

旭富(4119-TW)23日12:05股價上漲6.3元，報96.3元，漲幅7%，成交704張。
旭富(4119-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥,原料藥中間體,特殊及精密化學品之加工,製造及銷售。
近5日股價上漲2.16%，台灣加權指數下跌0.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-66 張
- 外資買賣超：-60 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：+23 張
- 融券增減：0 張
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