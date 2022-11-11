旭富產能陸續恢復 明、後年營收逐年成長

原料藥廠旭富 (4119-TW) 今 (11) 日召開法說，財務行政部經理楊文禎表示，中間體與原料藥均在自有廠房生產，預計年底前產能可恢復至 60%，今年全年營收拚小幅成長，明年下半年將恢復至火災前水準，明、後年營收將顯著逐年成長。

楊文禎坦言，受到氣候環境、新冠疫情影響，廠區復工進度比預期落後，目前產能已恢復 30%，年底產能可以提升至 60%，明年第一季底廠房有望全數恢復，營運也將同步恢復至災前水準。

楊文禎表示，過去兩年向同業租用廠房生產中間體，不過所有外租廠房租約均在今年 6 月結束，已將所有產品移回自有廠房生產，預期第四季營收難持平第三季，但會優於第一、二季。

旭富目前主要生產品項包括 PGA 中間體、VA series 癲癇原料藥、鎮定安眠原料藥與中間體、BZA 青光眼原料藥以、心律不整原料藥及抗憂鬱症原料藥等。楊文禎指出，明年產品組合不會有太大改變，不過部分客戶有在認證其他原料藥供應商，是否會流失訂單要到月底才能確認。

除了既有產品線，旭富也積極增加新品項，包括新加坡藥廠開發的阿茲海默症新藥，有望 2024 年取得藥證、上市銷售，未來將在觀音新廠生產，以及與客戶合作開發的止痛藥。

旭富也在桃園觀音建置新廠，觀音新廠今年 10 月上樑，預計 2024 年第二季試量產，初期約可提供 25% 產能，長期則提供災前 50% 的產能。

旭富第三季稅後純益 4862 萬元，季減 65%、年增 63%，每股純益 0.51 元；累計前三季純益 2.3 億元，年增 206.7%，每股純益 2.41 元。營收方面，10 月降至 7641 萬元，月減 41.27%、年增 60.56%；累計前 10 月營收 7.5 億元，年減 3.31%。