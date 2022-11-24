盤中速報 - 旭富(4119)股價大漲至103.5元，漲幅達7.37%

旭富(4119-TW)24日09:02股價上漲7.1元，報103.5元，漲幅7.37%，成交657張。

旭富(4119-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥,原料藥中間體,特殊及精密化學品之加工,製造及銷售。

近5日股價上漲10.42%，台灣加權指數上漲0.49%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+200 張
  • 外資買賣超：+199 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：+234 張
  • 融券增減：+2 張

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