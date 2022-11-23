未投保汽機車強制險11/30起擴大舉發 金管會釋四大申請須知

交通部自 11 月 30 日起，將針對未投保汽機車強制險者擴大舉發，汽機車未投保強制險肇事也會被加重罰鍰，為了讓民眾在新制上路前可以更了解強制險，保險局釋出強制險及補償金四大申請須知。

沒有投保汽車強制責任保險，過往要被現場攔查到才會被開罰，不過交通部已與金管會達成共識，11 月 30 日起民眾駕駛車輛若有交通違規遭逕行舉發時，將由系統自動比對是否有投保汽車強制險，沒有投保的話將會一併開罰，另也提高未投保汽機車肇事處罰，最高可處 3 萬 2000 元罰鍰。

據統計，汽車強制險投保率約 98%、機車投保率約 82%，為提高投保率保障民眾權益，保險局釋出「強制險及補償金四大申請須知」，首先攸關申請保險金、申請補償的條件，保險局表示，只要肇事的車輛有投保強制險，可以向加害車輛所投保的保險公司申請保險金。而肇事的車輛肇事逃逸或沒有投保強制險、或雖有投保但未經同意使用，可向補償基金申請補償；但微型電動二輪車須曾經投保強制險才可以申請補償。

第二則是申請流程，保險局指出，只要備齊相關文件，並致電 0800-825-688 查詢加害車輛有無投保強制險，再決定申請保險金或補償金。

至於強制險保險金或補償金給付金額部分，保險局表示，傷害醫療費用給付每人最高以 20 萬元為限；失能給付要看失能程度，分為 15 等及，金額從 5 萬到 200 萬元不等，另醫療費用可一併申請；死亡給付每人為 200 萬元，另醫療費用也可一併申請。

保險局最後特別提出注意事項，申請強制險或補償金手續簡便，不必花錢請人代辦，也不要聽信他人以不實文件申請，避免受他人連累而負擔刑責。如有疑義，可洽財團法人汽車交通事故特別補償基金的免付費專線 0800-565-678 洽詢。