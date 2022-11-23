台股收復半年線穩步上攻 三因素助攻多頭氣勢

台股收復半年線後穩步上攻，投信認為，隨著聯準會升息態度和緩、台股第 3 季財報表現不俗，預計在資金回流助攻下可望助長多頭氣勢。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，就台灣企業財報來看，半導體、航運等都是今年以來較去年同期大幅成長的產業，營收獲利相對表現較亮眼。

不過記憶體、部分消費產業受之前疫情影響，少數表現不如預期，選後將以個股表現為主，目前持續看好的產業如: 伺服器、高速運算與傳輸、工業電腦、半導體 IP 等族群。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，基本上台股加權指數走勢仍以高檔震盪為主，選後個股表現預期也會以跌深的中小型股為優先反彈標的，今年有部分產業表現亮眼，特別是生產基地移出中國大陸的成衣、高爾夫球桿等族群，財報大幅優於預期。

至於短線上看好的非電子產業，舉例來說有如汽車零組件、觀光、零售、航空零組件、生技醫材等可望受惠。

大華優利高填息 30(00918) 經理人鄭翰紘認為，今年初因面板供給過剩造成面板驅動 IC 大廠庫存攀高，銷貨銳減衝擊營收，讓電子股本益比下滑，但經過庫存調整，目前需求與存貨等利空已反映，股價落入 5 年來之合理區間，投資價值浮現。

展望後市，鄭翰紘認為，明年第 1 季隨著市場預期升息告終，有望讓通膨與升息等影響股市的總經因素逐漸淡化。半導體以及電子類股需求得以回溫。

金融類股方面，鄭翰紘表示，今年以來受升息影響導致金控投資部位虧損，加上高基期使得今年獲利大幅衰退，連帶影響股價表現，但隨利率接近高峰，以及投資人的預期心理，研判金融股價下檔有撐；此外，利率上升將有利於銀行存放款利差擴大，對營收表現有正面影響。

另外，市場關注周末選後行情，鄭翰紘指出，根據 CMONEY 統計，自 2016 年起的三次重大選舉後，無論是 3 個月、6 個月甚至是 1 年，績效表現多數為正，而近期多重消息讓台股回神，目前本益比仍具有吸引力，建議投資人可逢低布局，透過有配息且填息率高的 ETF 做到分散配置。