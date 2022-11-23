〈台幣〉股匯雙漲 升值逾8分衝破31.2元關卡

台北股匯市今 (23) 日上演雙漲走勢，新台幣兌美元匯率擺脫連 5 貶頹勢，早盤重振旗鼓衝破 31.2 元關卡，最高來到 31.13 元，升值 8.3 分，為近一周來高點；台股一度上漲逾百點，衝上 14647 點，站穩半年線之上。

匯市近來成交量能低迷，市場觀望氣氛濃厚，聚焦聯準會 (Fed) 的 11 月會議紀要，投資人盼藉此來解讀未來升息動向，新台幣近日都在 31.2 元附近徘徊，今天湧入美元賣盤後，強勢走升，往 31.1 元關卡靠攏，下午外資是否進一步匯入或央行再度介入調節，仍待觀察。

中國北京、上海紛紛收緊防疫措施，市場可能已反應完畢，資金再度回流風險貨幣、股票、大宗商品等，使得美元指數周二回落。分析師指出，Fed 即將公布 11 月會議紀要，但在感恩節假期之前，美元仍將維持區間震盪格局。

美股費半指數周二強漲 3%，台積電 ADR 同步收漲逾 3%，台股今天開盤持續由台積電領軍上攻，華碩、瑞昱、友達、大立光等電子指標股也獲資金追捧，加上航運、金融助攻，大盤一度上漲 105 點，最高來到 14647 點，逼近本波段高點 14669 點，但盤中漲勢逐漸收斂。

觀察主要貨幣今天兌美元表現，新台幣早盤升值 0.13%，人民幣貶值 0.11%，日元、新加坡幣小貶 0.05-0.07%，韓元則在平盤附近整理。