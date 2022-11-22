〈台幣〉量能不振連5貶收31.213元 探逾一周低點

台股今 (22) 日強勢翻紅，收漲近百點，匯市也湧入美元賣盤，新台幣兌美元匯率一度升抵 31.155 元，但終場升幅又回吐，小貶 0.3 分，以 31.213 元作收，連續 5 個交易日走貶，為逾一周以來的低點，台北及元太外匯市場總成交值僅 9.29 億美元。

台北匯市近來交投清淡，外資縮手觀望，使得新台幣匯率呈現狹幅震盪走勢，在 31.2 元關卡附近徘徊，今天最高來到 31.155 元、升值 5.5 分，最低來到 31.230 元、貶值 2 分，匯價變動幅度不大。

新台幣兌美元匯率終場收在 31.213 元，微貶 0.3 分，台北外匯市場成交金額 6.93 億美元，元太外匯市場成交金額 2.36 億美元，量能較昨日略增，但仍相當冷清。

台股今日早盤一度失守 14400 點關卡，隨著台積電強勢上攻，權值股陸續翻紅，帶動加權指數終場上漲 92 點，收在 14542 點，成功站上半年線。外資終止連續 3 個交易日賣超，回頭買超 5.9 億元，三大法人呈現土洋對作。

美元指數今天上漲 0.16%，根據央行統計顯示，歐元升值 0.11%，人民幣升值 0.06%，日元重貶 0.68%，韓元貶值 0.14%，新加坡幣也貶 0.07%，新台幣微幅走貶，亞洲貨幣互有升貶。