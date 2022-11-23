〈紐約匯市〉資金回流風險貨幣 美元指數回落

美元指數周二 (22 日) 下跌，回吐昨日部分漲幅，投資人對中國疫情復燃的感受未如昨日強烈，資金紛紛回流風險貨幣。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.62%，至 107.17，盤中最高升至 107.75。

北京當局的新一波防疫限制措施，日前引發市場對經濟前景惡化的擔憂，即使上海也跟進收緊防控，股票、大宗商品和風險貨幣今日仍普遍走強。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「風險偏好暫時回溫，足以阻止美元的連日反彈。聯準會 (Fed) 即將公布會議紀要，但在 (感恩節) 假期之前，區間震盪交易在多數情況下仍占主導地位。」

Fed 今年為了對抗通膨，多次大幅升息，促使美元兌所有主要貨幣走高，但近期公布意外低於預期的消費者價格指數 (CPI)，激起了投資人對 Fed 可能放緩升息步調的期望，美元漲勢受到打壓，且多半維持震盪格局。

然而，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周二重申，恢復物價穩定仍是首要關注焦點。堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 則表示，美國的儲蓄情況可能是影響終點利率將升到多高的關鍵，更高的儲蓄可進一步推動消費，也代表央行可能需要透過調升利率來抑制需求。

Manimbo 表示，Fed 的鷹派前景為美元帶來支撐，對放慢緊縮步調的預期則抑制了漲勢。

歐元上漲 0.58% 至 1.03 美元，中止連續三個交易日的跌勢。風險偏好回溫一併提振澳幣和紐元，澳幣漲 0.66% 至 0.6648 美元，紐元升 0.9% 至 0.6153 美元，收復昨日貶勢。

交易員預期紐西蘭央行本周將升息 3 碼，幅度為 1999 年推出官方現金利率 (OCR) 以來最大。

英鎊也漲 0.6% 至 1.1888 美元。經濟數據顯示，英國政府 10 月借款規模低於預估，但受此前推出的能源價格法案及經濟放緩影響，未來幾個月的預算赤字恐會暴增。

加密貨幣方面，比特幣小漲 1.8% 至 16,082 美元，自昨日觸及的兩年低點回升，以太幣也漲 1.5% 至 1,122 美元。

加密貨幣貸款業者 Genesis 日前發出破產警告，引發外界擔憂。該公司周一 (21 日) 表示沒有立即聲請破產的計畫，但彭博引述消息人士說法稱，Genesis 在為旗下貸款部門籌集資金方面遭遇困難，並向投資人警告，若未能取得資金，可能需要聲請破產。

截至台灣時間周三 (23 日) 約 6:00 價格：