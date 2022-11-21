人民幣貶至近10日低點 中國疫情擴大打擊投資情緒

受美元指數反彈等因素帶動，多數亞幣下跌，境內外人民幣周一 (21 日) 重新下跌至 7.17 元一線，來到 10 天的低點。

周一中國貸款市場報價利率 (LPR) 保持不變，符合市場預期。雖然中美關係出現改善跡象，不過人民幣仍面臨防疫措施趨嚴帶來的短期壓力。

由於中國國內疫情仍在快速發展，廣州、石家莊等部分城市防疫政策趨嚴，北京市強調要在重點區域防範社會傳播風險，許多企業也選擇關閉，學校將課程轉移到網上。

三菱日聯銀行亞洲全球市場研究主管 Lin Li，雖然近日提出的二十條防疫優化是個積極的信號，但由於病例數量不斷增加，帶來挑戰。

中金公司研究員李劉陽等人在周日報告中預測，本周人民幣匯率區間或為 7.00-7.20，並強調，本周需繼續關注疫情、抗疫政策的演變，以及北向資金的變化。

報告同時指出，伴隨年底的接近，中國企業的結匯意願或有所加強，判斷人民幣匯率的短期升值風險或大於貶值風險。

中國人民銀行周一開盤前將中間價定在 10 天低點 7.1256，比前一中間價 7.1091 低 165 點或 0.23%。在岸人民幣盤中一度跌至 7.1708 的低點，為 11 月 11 日以來最低。

交易商表示，由於疫情感染病例上升，市場變得謹慎，而美國聯準會未來升息重新成為焦點，支撐美元。

午盤前後，美元指數從前日收盤價 106.93 升至 107.254，而離岸人民幣兌美元報 7.1666。