疫情降溫 12/1起入境上限放寬至每周20萬人

行政院今 (21) 日舉行擴大防疫會議，院長蘇貞昌宣布，12 月 1 日入境人數上限將放寬至每周 20 萬人，讓民眾能夠提前規劃歲末年終相關行程；此外，國內目前快篩試劑量能充足，請指揮中心視疫情發展情形及儲備量能，再行規劃下一輪長者及幼兒免費領取快篩試劑。

國內自 10 月 13 日起調升入境總量為每週 15 萬人次、取消入境居家檢疫、實施 7 天自主防疫等措施，指揮中心表示，截至 11 月 20 日，入、出境人數均明顯成長，本周入境人數為 10 萬 3718 人次，較前一週增加 9%，距 15 萬人上限約 4.62 萬人次，出境人數為 8 萬 3511 人次，較前一週增加 6%。

由於國內 COVID-19 新增病例數持續下降，中、重症數指標也呈下降趨勢，因此，指揮中心表示，在持續滾動檢視國際及國內疫情並盤點國內防疫及醫療量能後，宣布自 12 月 1 日起調升入境人數上限為每周 20 萬人次。

蘇貞昌於會中指出，邊境管制持續鬆綁，希望讓民眾能夠提前規劃歲末年終相關行程，也請指揮中心持續盤整國內防疫及醫療量能，做好萬全準備。此外，由於目前國內仍以 BA.5 疫情為主，請民眾踴躍前往接種 BA.5 次世代疫苗，提升保護力。

外界關注家用快篩試劑量能，指揮中心說明，羅氏快篩試劑至今年 12 月底的庫存約有 4725 萬劑，將留供明年 1 至 6 月實名制販售及因應突發疫情的安全儲備量需求。蘇揆也請指揮中心視疫情發展情形及儲備量能，再行規劃下一輪長者及幼兒免費領取快篩試劑。