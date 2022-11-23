〈財報〉裁員頻傳讓高收入消費者也怕了 Nordstrom Q3營收下滑 盤後挫逾9%

美國時尚高檔百貨公司 Nordstrom (JWN-US) 公布第三季獲利打敗預期，但周二 (22 日) 盤後股價仍大跌近 9%。

近時確認，Nordstrom 周二收高 6.49%，但盤後重挫 9.05%，報每股 20.60 美元。

第三季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

調整後每股獲利 (EPS)：20 美分 vs. 15 美分

營收：年減 2.9% 至 35 億美元 vs. 符合預期

營收雖然符合預期，但較去年同期下降 2.9%，表明即使是較富裕的消費者也開始縮減支出以應對經濟放緩。

Nordstrom 旗艦店的銷售額下降 3.4%，扭轉第二季年增 14.7% 的表現，而 Nordstrom Rack 銷售額也自前季的年增 6.3% 轉為年減 1.9%。

該公司表示，由於周年慶中的一周自第三季移轉至第二季，因此對第三季營收造成約莫 2 個百分點的負面影響。

儘管如此，與梅西百貨 (M-US) 優異的季度表現相比，Nordstrom 的業績看起來尤其令人失望，因為梅西百貨該季輕鬆超過市場預期並調高全年財測。事實上，這樣的業績更令人相信白領階級的衰退即將到來。

事實證明，今年高端消費者展現韌性，在中低收入消費者開始抑制支出的情況下仍可繼續購物。但這樣宏觀形勢已經開始發生變化。富裕家庭現在也警惕地關注著科技業和其他白領產業的裁員消息，這恐抑制他們在非必需品上揮霍的慾望。

Nordstrom 重申其 2022 年的財測，但市場對經濟的擔憂掩蓋此點。

Nordstrom 仍預估營收成長 5% 至 7%，調整後 EPS 介於 2.30 美元至 2.60 美元。該公司上季曾大幅下修財測，主要因為折價 (Rack) 部門的銷售額下降。