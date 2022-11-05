PC需求潰堤 大摩喊賣這3檔個股

電腦和電子產品的需求下降，令摩根士丹利分析師更加悲觀看待 3 檔 PC 股票。

摩根士丹利分析師 Erik Woodring 周五 (4 日) 重申這 3 檔股票減持 / 出售的評級：惠普 (HPQ-US)、Cricut (CRCT-US) 以及羅技 (LOGI-US)，理由是該投行近期對消費者的調查呈現悲觀結果。

他寫道：「雖然我們 10 月底進行的 AlphaWise 消費者脈搏調查，顯示情緒基本上已趨於穩定，但消費者硬體 / PC 的數據正在惡化。自季末以來，謹慎程度加劇，這可能會讓消費者硬體估值承受越來越大的下行壓力。」

由於中國新冠疫情的清零立場可望出現實質性改變，美股大盤周五走漲，科技股普遍走高，惠普和羅技均收高 6% 以上，但 Cricut 下跌 4.12%。

Woodring 重申對惠普 24 美元的目標價、對 Cricut 5 美元的目標價，以及對羅技 39 美元的目標價。

這三家公司均未立即回覆針對大摩報告的置評請求。惠普生產個人電腦，而羅技和 Cricut 生產個人電腦周邊設備。

該分析師表示，調查顯示，今年購物假期會較前一年減少採購消費電子產品和個人電腦的受訪者人數是去年的 3 倍，70% 以上受訪者表示他們會等有優惠折扣才消費。

「不僅如此，消費者對未來 6 個月的硬體淨支出意願，觸及調查的新低點。」

整個 2022 年，PC 銷售前景一直在惡化。根據研究公司 IDC 的數據，全球 PC 出貨量在今年第 1 季 (3 月為止) 年減 5% 後，第 2 季年減 15%。 IDC 於 10 月 10 日表示，第 3 季 PC 出貨量也下降 15%。

PC 處理晶片製造商英特爾 (INTC-US) 和 AMD (AMD-US) 最近幾周公布 9 月季度財報時，均預估 12 月為止的季度營收遠低於華爾街預期，其理由毫無意外便是：PC 需求趨向疲弱。