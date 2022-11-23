美股重點新聞摘要2022年11月23日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：惠普 (HPQ)

德、歐、英、美 11 月服務業 / 製造業 PMI

美國 10 月耐用品訂單、上周失業金數據

WSJ：美歐尋求俄油價格上限 設每桶 60 美元左右

《華爾街日報》週二 (22 日) 報導，美國和歐盟正尋求最早於週三就俄油價格上限達成協議，官員們正討論將其設定在每桶 60 美元左右，但也不排除設每桶 70 美元。閱讀全文...

Fed 官員喬治：高利率可能需要持續較長時間

堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 表示，美國家庭仍持有自疫情以來累積的大部分儲蓄，代表聯準會 (Fed) 可能需要升息到較高水準並保持較長一段時間，才能成功抑制消費者需求，進而壓低通膨。閱讀全文...

惠普 Q1 和全年財測欠佳 宣布未來三年全球裁員 10%

個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HP) 周二 (22 日) 盤後公布上季財報略高於預期，但本季與全年財測令人失望，反映低迷不振的 PC 需求將削弱利潤，公司並宣布未來三年於全球裁員 10%。閱讀全文...

iPhone 14 Pro 出貨延遲 蘋果年底購物季前夕壓力山大

彭博周二（23 日）報導，隨年底假日購物季開跑，蘋果 iPhone 14 Pro 的收貨等待時間正升至分析師所說的創紀錄水準，可能讓蘋果手機銷售在旺季不旺，並破壞其股價漲勢。閱讀全文...