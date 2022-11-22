〈陸港盤後〉中國新增本土病例逼近歷史高峰 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周二（22 日）收盤漲跌互見，深成指與創業板指的跌幅均超過 1%，原因是中國新增本土病例逼近歷史高峰，投資人評估封控措施衝擊。

滬指周二收盤漲 0.13% 報 3,088.94 點，深成指跌 1.18% 報 11,002.93 點，創業板指重挫 1.83% 報 2,343.55 點。兩市成交額合計人民幣 8,846 億元，「北向資金」淨賣出 7.59 億元。

保險、建築、銀行、物流、釀酒等類股均走強，醫藥、旅遊、農業、汽車等族群同步走低。

香港恒生指數收盤大跌 1.31%，恒生科技指數重摔 3.21%。

中國政府宣布，周一全國新增本土感染病例 27,307 例，離 4 月寫下的歷史高峰 28,973 例僅一步之遙。南方工業重鎮廣州仍然是疫情重災區，整個廣東省通報新增確診病例 8,588 例。重慶新增 6,297 例。

北京周末出現全國近六個月來首例新冠肺炎死亡病例後，北京市委書記尹力敦促政府官員要堅定不移貫徹「動態清零」總方針，儘快遏止病毒蔓延趨勢。北京周一新增本土確診病例 1,426 例。

北京海淀區已啟動線上教學，昌平區部分學校亦如此。北京市政府從周二起對所有進返京人員實行落地「三天三檢」，即抵京後前三天每天需完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。

染疫人數持續增加，促使一些地方政府再度採取擴大核酸檢測、停班、停課等措施。

雖然這次中國未祭出全域封控措施，但野村控股分析師彙整的數據顯示，目前中國有 48 個城市實施區級或廣泛人員流動限制措施。野村控股首席經濟學家陸挺等人表示，這將影響中國近五分之一經濟產出，比率高於上周一的 15.6%。