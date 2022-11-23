OECD估明年全球經濟成長降至2.2% 對抗通膨仍為各央行首要任務

經濟合作暨發展組織（OECD）周二公布的「經濟展望報告」（Economic Outlook），由於俄烏戰爭推升通膨、加劇能源危機拖累全球經濟復甦，預料明年全球經濟成長將從今年的 3.1% 降至 2.2%，不過 2024 年將加速至 2.7%。

OECD 表示，明年全球應該能避免經濟衰退，但通膨對歐洲造成的打擊尤其嚴重，同時呼籲對抗通膨應該是各國政策制定者的首要任務。

OECD 秘書長柯曼（Mathias Cormann）表示，在貨幣政策方面，多數已開發國家經濟體和許多星新市場經濟體需要近一步收緊貨幣政策，已穩固通膨預期。

不過隨著緊縮貨幣政策的生效和能源價格的緩解，OECD 預估成員國的通膨率將從今年的 9% 以上逐步下降到 2024 年的 5.1%。

經濟展望方面，OECD 預估全球經濟增速將從今年的 3.1%（9 月的 3.0% 上修後數值）降至明年的 2.2%，而 2024 年增加速至 2.7%。

歐元區 19 國方面，OECD 預估今年經濟將成長 3.3%，明年放緩至 0.5%、2024 年恢復成長至 1.4%。這約略優於該組織先前 9 月預測，當時預估歐元區今年經濟僅成長 3.1%、2023 年成長 0.3%。

除歐元區外，OECD 預估英國經濟將在明年萎縮 0.4%，因該國要應對利率上升、通膨飆升和消費者信心疲弱等問題，同時還預料英國未來兩年的經濟成長排行榜將跌至七國集團（G7）的末位。此前該組織預估應英國明年經濟成長 0.2%。

美國方面，OECD 預估美國明年經濟將從今年的 1.8% 放緩至 0.5%，然後在 2024 年升至 1.0%。該組織先前預估美國經濟成長僅有 1.5%，其對明年的預測沒有變化。

此外，雖然中國並非 OECD 成員國，然而在經歷一波新冠肺炎封鎖措施後，OECD 預估中國是明年經濟成長回升的少數幾個主要經濟體之一。該組織預估，中國的經濟成長率將從今年的 3.3%（較先前預估的 3.2% 上修）升至明年的 4.6%（較先前預估的 4.7% 微幅下修）、2024 年為 4.1%。

