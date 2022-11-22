通膨、總體因素干擾 光纖發展美夢恐泡沫化

在美國基建案推動下，今年光纖建置力道大幅加速，不過，分析師認為，隨著通膨、經濟不確定性接踵而來，恐侵蝕光纖建置的投資報酬率，產業也將放慢建置速度，這場光纖發展美夢恐將泡沫化。

MoffettNathanson 分析師 Craig Moffett 表示，光纖建置確實正在加速，但原料、人力、設備、資金等成本都較過去幾年高漲，已進一步抵銷光纖建置的投資報酬率，減弱投資吸引力。

隨著設備、資本等成本提升，分析師預計，未來 2-3 年光纖建置 (傳輸端與居家聯網端) 成本將增加 2 成，

Moffett 認為，光纖過度建置下的投資報酬率將持續下降，最終導致資本市場撤出光纖建置商機，而資金撤出往往也是泡沫化的最終階段。

Moffett 表示，短期光纖建置不會因此衰退，但近期下游營運商已開始放緩光纖建置的步調，使成長速度在減弱。

從第三季大型電信商電話會議中的論調也能看出端倪，AT&T (T-US) 雖然仍聲稱光纖 2025 年將涵蓋 3000 萬戶的目標，截至第三季也達到 230 萬戶，不過每年要達到 350-400 萬戶的目標恐有困難。

除了 AT&T 以外，相關營運商 Lumens、TDS、Altafiber、Altice USA 目前都進度落後，僅 Frontier、Consolidated 與 Verizon 有符合原先設定目標。

富國銀行也下調美國今、明年光纖建置目標，由先前 900 萬戶下調至 800 萬戶，明年預估建置規模也從 1100 萬戶下調至 1000 萬戶。