〈財報〉百思買上季業績超預期 但銷售因消費者縮手而衰退

百思買 (Best Buy)(BBY-US) 周二 (30 日) 第 2 財季銷售額下降約 13%，原因是該零售商感受到購物者厭倦通膨而縮手的趨勢。

該零售商股價在周二盤前交易中上漲約 4%。

這家零售商重申其全年財測，指稱隨著人們為雜貨和汽油支付更多費用，預計對消費性電子產品的需求將減弱。它預計截至 1 月的 12 個月期間同店銷售額將下降約 11%。該公司在 7 月底調降全年和第 2 財季的財測。

截至 7 月 30 日當季該零售的表現與 Refinitiv 對分析師的一項調查相比如下：

●調整後每股獲利 1.54 美元，高於預期的 1.27 美元

●營收 103.3 億美元，高於預期的 102.4 億美元

百思買當季淨利從一年前的 7.34 億美元或每股 2.90 美元降至 3.06 億美元或每股 1.35 美元。不計項目，每股獲利 1.57 美元。

截至周一 (29 日) 收盤，百思買股價今年以來已下跌約 27%。周一收於 73.70 美元，下跌不到 1%。的市值約為 166 億美元。

上季可比銷售額降幅小於預期，因為大幅折扣有助緩解了高通膨對電子產品需求的打擊。

根據 Refinitiv 數據，該公司的可比銷售額在截至 7 月 30 日的第 2 財季下降 12.1%，優於分析師估計的下降 12.6%。預計第 3 季財銷售額將下降超過 12.1%。

從電視面板製造商 LG Display Co (034220-KR) 到 PlayStation 製造商 Sony Corp (6758-JP)，不少企業最近幾周都示警指稱需求疲軟，因為日常用品價格飆升結束了由疫情驅動的家用電子產品需求榮景。

這迫使百思買在 7 月下旬降調全年銷售預測，為產品提供大幅折扣。