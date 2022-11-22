關鍵大將請辭 英特爾衝刺晶圓代工業務遭遇挑戰

英特爾 (INTC-US) 周一 (21 日) 宣布，晶圓代工業務 (IFS) 負責人 Randhir Thakur 將離開公司，據傳後續由將納入麾下的高塔半導體高層接管相關業務。市場認為，隨著協助英特爾重返晶圓代工業務的關鍵大將離職，對英特爾 IFS 營運來說將是一大衝擊，要達到 2030 年成為全球第二大晶圓代工廠的目標，恐怕仍挑戰重重。

英特爾證實，Randhir Thakur 已決定辭去職務，以追求公司外部的機會，但會待到 2023 年第一季，確保能順利交接給新任主管。據了解，Randhir Thakur 將待到英特爾完成對高塔半導體的收購案為止。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 上任後積極推動 IDM 2.0 戰略，其中最關鍵的一環便是重啟英特爾代工服務 (IFS)。而 Randhir Thakur 本月初受訪時更曾表示，將持續提升晶圓代工業務利潤，目標 2030 年前成為全球第二大晶圓代工業者；如今卻宣布將離職，也被外界解讀是英特爾衝刺晶圓代工業務的一大挫敗。

據英特爾財報顯示，2022 年第三季英特爾晶圓代工業務營收僅 1.71 億美元，占總營收 153 億美元約 1.1%，業務規模還未明顯放大。市場預期，隨著關鍵大將離職，英特爾聚焦晶圓代工業務轉型計畫，更將備受挑戰。