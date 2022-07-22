百度第六代無人自駕車Apollo RT6亮相 成本只需人民幣25萬元

中國科技巨擘百度 (09888-HK) 的第六代量產無人自駕車 Apollo RT6，周四 (21 日) 在百度和央視聯合舉辦的百度世界 2022 大會上亮相。該公司自豪表示，RT6 成本只要人民幣 25 萬元 (約新台幣 110 萬元)，相當於一般新能源車的價格。

百度創辦人、董事長兼執行長李彥宏，周四在百度世界 2022 大會上表示，該公司由於自動駕駛技術的重大突破，讓無人車成本得以降到人民幣 25 萬元、是業界 1/10 水準，相當於一般新能源車的價格，受惠於無人自駕車成本大幅下降，該集團可在全中國部署上萬輛車，用戶未來叫無人自駕車的費用將是目前一半。

百度創辦人、董事長兼執行長李彥宏 (圖片：AFP)

此外，李彥宏表示，目前百度旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」，已經在中國 10 個城市展開服務，訂單量超過 100 萬，估計以車路協同作為基礎的智能交通系統，可讓通行效率提升 15% 至 30%，而伴隨智能交通系統的深入普及，預料今後四年內中國的一線城市將沒有限購限行的必要，而且智能交通可望降低 90% 的交通事故。

百度於 2013 年開始發展自動駕駛技術，2017 年推出 Apollo 自動駕駛開放平台，截至目前已發展到第六代的無人自駕車。

Apollo RT6 使用百度研發的最新無人駕駛系統，車上共搭載 38 個感測器，也具備遠、中、近全方位感測能力，感測性能向上提升。