一銀挺地主自建危老重建都更 累計核准32件融資

銀行響應都更危老重建，由一銀全額融資、位於台北市北投區的「天母樺園」社區都更案，已完成整合並於今 (6) 日舉行拆除典禮，統計一銀近年已經核准 32 件地主自建型的危老融資都更。

「天母樺園」社區位於台北市北投區榮華三路，是台北市政府列管的海砂屋案件，由住戶自發性組成都市更新會擔任全案實施者，但基地當初出現「一個地號，兩張使用執照」，造成都更重建範圍內的土地持分沒有完整的特殊情形。

一銀表示，該重建案歷經將近 10 年的整合，最後在台北市政府積極協助及都更相關法規放寬，採迅行劃定為更新地區並突破其中困難點，最後得以順利推動，並在今天進行拆除典禮。

根據規劃，「天母樺園」重建前為 7 層鋼筋混凝土結構建物，更新後規劃興建地下 4 層、地上 15 層的建築物，由第一銀行核准該案全額融資，提供重建所需資金。

一銀表示，經全力配合地主時間，僅花約兩周時間就完成全數地主授信簽約，此舉除展現地主向心力與企圖心，也展現一銀提供最完善及優化的服務，以及對 ESG 的落實與努力。

一銀過去曾經協助輔導 921 大地震受災嚴重的「埔里中華商場」及「尚華仁愛大樓」重建案；另有「水源路四五期整宅案」都更，讓住戶從更新前生活空間狹小窳陋，重建成舒適安全的社區大樓。