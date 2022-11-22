〈焦點股〉軍工概念股選前人氣旺 3檔直奔漲停

台股今 (22) 日走勢震盪，九合一選舉前夕，軍工題材持續發燒，和成 (1810-TW)、精剛 (1584-TW)、寶一 (8222-TW) 三檔個股直奔漲停價，成為盤面多頭焦點，此外，漢翔 (2634-TW)、晟田 (4541-TW) 等多檔概念股同步吸引資金進駐。

軍工概念股今天衝勁十足，和成股價亮燈漲停，達 15.2 元，為逾半年來新高；精剛同步登漲停板，達 19.65 元，創波段新高，站上年線及半年線；寶一股價也衝上漲停板，達 22.35 元，站上半年線，為 1 個多月來的高點。

其他國防、航太族群今天也匯集人氣，晟田早盤一度亮燈漲停，漢翔盤中勁揚 4%，包括豐達科、拓凱、其陽、台船、瑞祺電通等多檔漲勢也不俗。

和成近年積極布局新材料，研發出高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料，製成防彈陶瓷、防彈衣、防彈公事包等相關產品，成功打入國防工業體系。此外，和成旗下碳纖維輪圈打入汽車產業，最新研發的碳纖維蛙鞋也透過亞馬遜通路切入美國潛水用品市場。

漢翔承製空軍的勇鷹號高教機今年排定交機 8 架，預計明年交機放量達 17 架，成為公司營運成長的一大動能。漢翔受惠匯兌收益挹注，前三季稅後純益 13.74 億元，年增 2.69 倍，每股純益 1.46 元，優於去年同期的 0.39 元，逐漸走出近幾年來航太業景氣差的陰霾。

寶一前三季稅後純益 2693 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股 0.39 元，優於去年同期每股虧損 1.18 元。隨著國際航空市場逐步回溫，寶一前 10 月累計營收達 3.82 億元，年增 32.83%，法人看好未來營運可望持續向上。