中華電徵才計畫提前開跑 再釋近千名職缺

中華電 (2412-TW) 今 (15) 日宣布，為持續投入 5G 基礎建設、發展 5G 垂直應用，原定明年延攬資通訊人才計畫，提前在今年底開跑，再釋出近千名職缺，工務類工程師月薪 41K 起，報名時間至 11 月 30 日。

中華電此次遴選類別共有 6 項，錄取名額總計 951 名，業務類為行銷業務推廣，工務類則包括企業客戶技術服務、資訊系統開發及維運、電力空調維運管理、電信網路規劃設計及維運、電信線路建設與維運。

薪資方面，工務類月薪 41220 元、業務類則為 39195 元。中華電表示，致力打造完善的職場環境，提供員工職涯發展歷程與儲備人才發展。

另外，為使員工能兼顧家庭、安心工作，打造新的「幸福職場」，今年起實施育嬰減少工時制度，讓育有 3 歲以下幼兒的員工，每天可減少 1 小時工作時間，薪資、福利、全勤、考績不受影響，並在全台設置 9 處職場互助教保服務中心。

中華電今年完成全面性策略轉型計畫，建立「個人家庭」、「企業客戶」與「國際電信」三大事業群，並整合網路、資訊及研究等三大技術團隊，發展各項資通訊創新科技應用，並在「永續 x 5G x 轉型」的策略下，持續投入 5G 基礎建設，積極發展 5G 垂直應用。

其中，在高雄亞灣 5G AIoT 創新園區參與資通訊建設，扮演數位經濟賦能者，協助中小企業加速數位轉型；配合數位發展部共同舉辦「5G 創未來跨越新時代」5G 垂直場域體驗活動，展出「5G 元宇宙虛實整合」5G 創新應用，結合足球運動話題，提供民眾現場體驗 5G 智慧娛樂應用。