台股跌破14500點 三大法人賣超42.11億元 投信終止連17買

台股今 (21) 日買盤陷入觀望，電子權值股普遍熄火，不過，汽車、鋼鐵等傳產股表現有撐，遊戲、生醫等中小型股也獲資金追捧，加權指數終場下挫 55 點，收在 14449 點，半年線得而復失。三大法人同步站在賣方，合計賣超 42.11 億元，外資已連續 3 個交易日賣超。

台股今天成交量大幅萎縮至 1770 億元，觀察法人資金動向，外資持續站在賣方，今天賣超 17.65 億元，為連 3 賣；投信終止連 17 買，今天賣超 5.18 億元；自營商賣超 19.18 億元。三大法人合計賣超 42.11 億元。

權王台積電今天陷多空拉鋸，多頭無力追價，終場翻黑下挫 1.03%，收在 482 元；聯電、聯發科互有漲跌；廣達、南亞科、友達、聯詠等電子指標股均震盪走跌；不過，瑞昱、國巨、華碩等仍力守盤上，ABF 載板大廠欣興、南電獲資金點火。

裕隆集團防疫險鉅額理賠利空逐漸淡化，加上中國車市回溫，有助裕隆本業營運，今天股價強勢衝上漲停，達 54.1 元，中華也勁揚近 7%，江申、裕日車均吸引資金進駐，此外，同集團的紡織股嘉裕同步亮燈漲停。

風電概念股今天成為多頭指標之一，上緯投控一度亮燈漲停，世紀鋼強漲逾 8%，華城大漲 6%，中興電、亞力、永冠 - KY 等也有約 2% 的漲幅；中鋼開低走高，終場漲逾 2%，收在全場最高 29 元。

半導體族群為盤面弱勢族群，晶圓代工廠世界重挫約 5%，訊芯 - KY、鑫創、凌陽創新、力智、采鈺、矽力 * - KY、通嘉、敦泰等都賣壓沉重。上周獲得買盤青睞的技嘉，今天震盪下挫逾 4%，微星、撼訊、華擎、青雲等板卡廠同步承壓。

資金持續流入生醫族群，北極星藥業 - KY、喬山連袂噴出漲停，智擎、醣聯、晉弘強漲逾半根停板，此外，和康生、美時、台微醫、東生華、長聖等均表現不俗。

此外，中國恢復遊戲版號審批，市場解讀官方放寬對遊戲廠的管控，加上農曆春節寒假將有近 1 個月的假期，帶動買盤持續湧入遊戲股，辣椒股價亮燈漲停，華義、昱泉也收漲逾半根。

貨櫃三雄今天遭到提款，萬海重挫逾 3%，長榮、萬海也跌 1-2%，航空雙雄同步下挫 1-2%，散裝航運股慧洋 - KY、四維航、裕民等均賣壓偏重。