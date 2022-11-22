〈美股盤後〉中國疫情反撲 能源股暴跌 那指挫傷逾1%

雖然聯準會官員週一 (21 日) 釋出鴿派訊號，但隨著中國疫情反撲，華爾街悲觀情緒籠罩，資金行情湧向避險資產，美元走升，加上油市遭遇巨震，能源股暴跌，中概科技股和特斯拉等電動車大廠股價疲弱，四大指數齊收黑。

道瓊指數週一收跌近 50 點，標普指數走低 0.39%， 那指挫傷逾 1%，費半指數瀉 1.77%。

政經消息，投資人密切關注聯準會官員對利率政策前景的看法，以及週三將公布 11 月份會議紀要，以試圖尋找未來政策路徑的更多線索。

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週一指出，聯準會升息的實際影響可能大於目前基準利率 (3.75% 至 4.00%) 所帶來的影響，過度緊縮的貨幣政策可能對經濟造成不必要的痛苦。克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 對下月放緩升息抱持著開放態度。

國際油市週一大亂，油價一度觸及 10 個月低點，主因是有消息傳出沙烏地阿拉伯和其他 OPEC 成員國正討論下月將每日增產石油至多 50 萬桶，隨後，沙烏地阿拉伯否認增產傳聞，油價才自低點回升。

北京正面臨疫情來最嚴峻的考驗，隨著感染率上升，北京關閉重災區的企業和學校，要求降低社會面流動，這再次引發了人們對世界最大能源進口國能源需求的擔憂。

消息傳出 7 大工業國 (G7) 計劃週三 (23 日) 宣布對俄油設定的價格上限。俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 週一重申，不打算向實施價格上限的國家供應俄油或石油產品。

全球供應鏈可能再度面臨風險，南韓卡車司機計劃再次罷工，同時，全美鐵路罷工恐箭在弦上，白宮警示，罷工導致鐵路貨運系統停擺對美國經濟和人民來說是不可接受的。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.38 億例，死亡數突破 662 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 4 大板塊收黑，非必需消費品 (-1.41%)、能源 (-1.39%) 和科技股 (-1.13%) 領跌。必需消費品 (+0.98%)、房地產 (+0.72%) 和公用事業 (+0.50%) 漲幅前三。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟一枝獨秀。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.17%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.88%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.34%；Meta (META-US) 下跌 1.95%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.78%。

道瓊成分股互有消長。迪士尼 (DIS-US) 上漲 6.3%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.11%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.54%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.42%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.15%；Visa (V-US) 下跌 2.13%。

費半成分股幾乎全數血染。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.60%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.42%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.59%；美光 (MU-US) 下跌 2.42%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.11%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.95%；AMD (AMD-US) 下跌 1.51%。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.84%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.10%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.21%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.43%。

企業新聞

受到中國疫情升溫，特斯拉因尾燈問題在美國召修逾 32 萬 1000 輛車，以及投資人擔憂馬斯克工作重心轉移至推特等消息影響，特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 6.84% 至每股 167.87 美元，創 2020 年 11 月份以來收盤新低，連續第四個交易日頹勢。

Bob Iger 重返迪士尼擔任執行長 (圖片：AFP)

迪士尼 (DIS-US) 猛升 6.30% 至每股 97.58 美元。迪士尼週一重訊公告，董事會決議 Bob Iger 重返迪士尼擔任執行長，取代 Iger 原先的繼任者 Bob Chapek。

蘋果 (AAPL-US) 收低 2.17% 至每股 148.01 美元。蘋果中國官網顯示，目前消費者下單購買 iPhone 14 Pro 系列，送貨日期已排到明年 1 月，等待時間超過一個月，且北京、上海等地蘋果零售商店均賣到缺貨。

投行 Cowen 將英特爾評級從「優於大盤」下調至「與大盤持平」後，英特爾 (INTC-US) 下滑 3.11% 至每股 28.94 美元。

Meta (META-US) 收黑 1.95% 至每股 109.86 美元。Meta 在英國面臨新的法律訴訟，國際特赦組織科技與人權部門主任歐卡羅 (Tanya O’Carroll) 對 Meta 提告，指控 Meta 旗下臉書處理和分析個人數據，然後量身訂製廣告，違反了一般資料保護法的規定。

華爾街分析

本週交易量可能趨於清淡，因為美股週四因感恩節休市，隔天週五也被稱為「黑色星期五」，美股只交易半天。

Janney Montgomery Scott 預估，本週因假期而縮短交易時間，美股交易量可能隨著週四臨近而遞減。

Hargreaves Lansdown 高級投資和市場分析師 Susannah Streeter 說：「金融市場已受到風寒，主因是擔憂中國疫情升溫和新疫情防控限制將進一步拖累製造業生產並壓低對原材料的需求。」

Oanda 分析師說：「華爾街開始對一場不受歡迎的鐵路罷工感到緊張，這可能會導致進一步的供應鏈問題，從而持續推高通膨。」

花旗集團經濟學家 Veronica Clark 提到：「如果聯準會確實看到通膨有所放緩但卻沒有看到服務業通膨壓力放緩，那這就與勞動力市場緊張有關，他們確實需要從就業市場數據中看到鬆動跡象。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主