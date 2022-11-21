德銀：美國槓桿貸款違約率將在2024年接近歷史新高

德意志銀行（Deutsche Bank）周一（21 日）表示，隨全球經濟前景惡化，美國槓桿債務的違約率將在 2024 年達到近歷史新高的 11.3%，而歐元槓桿貸款的違約率將達到 7.1%。

不過德銀表示，有鑑於缺乏短期到期債券，2023 年的違約率將獲得控制，預料美國和歐元市場的違約率分別為 5.6% 和 3.7%，然而違約率也將從這時間開始攀升。槓桿貸款通常由債務水準已經很高、信用評級低於投資級的公司發行。

德銀分析師表示，由於美國經濟可能在明年下半年陷入衰退，債務收入比（DTI）較高的企業利潤率將面臨重大打擊，此將導致更多交易所陷入困境，無法支付利息，進而讓違約率在 2024 年上升。

另外，預料違約率的增加將伴隨較低的恢復率，這意味著在即將到來的經濟衰退中，如果貸款違約，債權人可能只能收回面值的 50%-60%。

德銀稱，對歐洲發行人來說，好消息是儘管槓桿率很高，但沒有如美國信貸市場這般高，而歐元高收債券市場的信用評級高於美國債券市場。

德銀還暗示，在即將到來的經濟低迷中，歐洲信貸的表現應該優於美國信貸，因為歐洲央行（ECB）的保護傳導工具（Transmission Protection Instrument, TPI）支撐以及整個歐元區的額外財政支出仍有空間，可以防止更大規模的違約潮。

相較之下，德銀對美國聯準會（Fed）在明年經濟衰退期間再度推出量化寬鬆政策或美國財政刺激計畫抱持較低的信心，因為期中選舉後，美國國會已呈分裂狀態。此外，由於當違約率開始上升時，美國通膨率仍將在 2% 以上，貨幣刺激的空間可能有限。

德銀預估大西洋兩岸的高收益債券市場將更具彈性，此外 2023 年歐元市場的違約率為 2.2%、2024 年為 4.3%，美國市場的違約率分別為 4.5% 和 9%。