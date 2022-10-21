影音串流業者應否支付網路費用 南韓國會大辯論

南韓國會周五 (21 日) 就提議立法讓 Netflix (NFLX-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌等全球內容提供商支付網絡費用進行了激烈辯論。

隨著影音串流和其他數據使用量激增，這些審議也是仿效歐盟委員會立法要求大型科技公司為電信基礎設施提供部分資金的作法。

南韓提出各種版本的立法，希望讓這些公司支付改革支持者所說的公平價格。

聽證會周五結束，但該提案要進入下一階段立法程序還有一段路要走。

國會議員 Hong Suk-joon 在聽證會上說，「谷歌和 Netflix 占南國國內流量的三分之一以上；全球公司應該更積極地面對這個問題。」

但也有人不同意，認為對大型科技公司收取費用，可能導致它們提高自己的費用並削弱南韓內容創作者。

負責該問題的委員會主席鄭忠來 (Jung Chung-rae) 表示，「在試圖保護少數國內網路服務提供商的同時，這可能會導致國內內容提供商倒閉。」

激進組織 Opennet 表示，谷歌旗下 YouTube 反對該法案，超過 25 萬 9824 人簽署了反對該法案的請願書。

谷歌南韓國家主管 Kyoung Hoon Kim 告訴國會議員，「有必要深入審查業務的營運方式。」他指的是如果引入此類立法會發生什麼後果。

Netflix 南韓部門主管 Liz Chung 表示，該公司正在尋找應對激增流量的方法，「我們正在制訂一系列技術措施，以有效利用網絡並適當應對流量增加。」

在歐洲，監管機構讓谷歌、Meta (META-UDS) 和 Netflix 承擔部分電信網絡成本的計畫，受到大型電信營運商的歡迎，但小型電信營運商警告，這將扭曲電信市場並損害競爭。

專家表示，建立和維護將數據從一個地方傳輸到另一個地方的海底電纜和基礎設施需要花錢，而全球影音內容的爆炸式普及，提高了將數據儲存在海外的成本。

在南韓 5160 萬人口中，YouTube 擁有 4180 萬活躍用戶。根據數據提供商 Mobile Index 的數據，他們在 9 月使用 YouTube 的總時間為 13.8 億小時。

瑞典易利信在 6 月的報告中表示，到 2021 年底，全球行動數據流量達到每月 67 EB，預計 2027 年將達到 282 EB。影音流量約占總流量的 69%，預計 2027 年將上升至 79%。

南韓網絡提供商 SK Broadband 已告上法庭，希望讓大型科技業者支付費用。

不過首爾國立科技大學教授 Kim Hyun-kyung 說，「立法可能會產生後遺症，包括內容提供商將成本轉嫁給最終用戶。」