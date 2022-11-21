〈美股早盤〉中國新冠疫情升溫 主要指數漲跌互現

中國新冠疫情升溫引起市場對經濟成長放緩的擔憂，美股主要指數周一（21 日）漲跌互現。另一方面艾格（Bob Iger）將重掌迪士尼執行長提振投資人信心，迪士尼股價開盤漲近 9%。

截稿前，道瓊工業指數漲近 0.1%，那斯達克綜合指跌近 30 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌逾 1%。

中國新冠疫情升溫，時隔近半年日前陸續傳出新的死亡病例，引發投資人擔心中國政府會收緊對信冠肺炎的控制措施，標普 500 和那斯達克 100 指數期貨走跌，此外阿里巴巴 (BABA-US)、京東(JD-US)、百度(BIDU-US) 等中概股也在盤前倒一片。

美元兌 10 國集團貨幣和新興市場貨幣上漲，美國公債在回吐早前的漲幅後保持穩定。能源方面，由於市場擔心中國需求前景疲軟國際油價下跌。

中國分別在上周六（19 日）、周日（20 日）陸續傳出新的新冠肺炎死亡病例，中國不斷惡化的疫情讓投資人擔心當局可能再次採取嚴格的限制措施。

此外，市場也將留意美國聯準會（Fed）本周即將公布的最新會議紀要，藉此一窺 Fed 未來升息路徑的蛛絲馬跡。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，他傾向放緩升息不乏，升息幅度不超過 1 個百分點，以確保經濟軟著陸。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）則重申其觀點，及對 12 月的升息幅度有多種選擇，包括升息 3 碼（75 個基點）的可能性。

截至台北時間周一（21 日）22 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US) 早盤上漲 9.26%，至每股 100.30 美元

迪士尼董事會意外宣布，前任負責人艾格（Bob Iger）將重掌執行長，接替現任的包正博（Bob Chapek）。迪士尼董事長 Susan Arnold 稱，董事會認為迪士尼正進入一個日益複雜的產業轉型期，艾格在帶領公司度過這個關鍵時期居於獨一無二的位置。迪士尼股價盤前上漲近 10%。

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 4.13%，至每股 43.67 美元

加密貨幣交易所 Coinbase 在競爭對手破產後，股價受到波及走低。雖然美銀分析師表示 Coinbase 並非另一個 FTX，但在投資人仍普遍對加密貨幣市場存疑。Coinbase 盤前價跌近 5%。

Carvana(CVNA-US) 早盤下跌 6.43%，至每股 7.54 美元

曾因新冠疫情而大大得利的二手車經銷商 Carvana 現在正急於保存現金，因為原本豐沛的融資管道已變得枯竭且業務表現也惡化。Carvana 上周解僱了約 1,500 人，是 6 個月內的第二輪裁員。分析師說，Carvana 財務狀況的惡化意味著該公司籌集資金是困難的且成本高昂的，而且很可能在一年內就耗盡現金。Carvana 盤前股價下跌逾 4%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，中國新冠疫情升溫，不僅主要城市的新封鎖措施將替經濟成長帶來承重打擊，直到年底，還可能讓放緩明年清零政策的實施帶來複雜變化。局面又回到不確定領域，而這可能減緩股市的復甦。

高盛策略師表示，希望 2023 年股市好轉的投資人可能會失望，因為熊市階段尚未結束。策略師稱，股市觸底的條件如利率觸頂、反映經濟衰退的估值下降均未達成。