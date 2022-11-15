〈陸港盤後〉美中緊張局勢減緩 A股大漲 港股步入牛市

中國 A 股三大指數與港股周二（15 日）收盤齊揚，滬指站穩 3,100 點關卡，港股步入牛市，利多是「拜習會」促使美中緊張局勢減緩，且中國政府再度出手救房市。

滬指周二收盤勁漲 1.64% 報 3,134.08 點，深成指驟漲 2.14% 報 11,351.33 點，創業板指勁揚 2.38% 報 2,431.73 點。兩市成交額合計人民幣 1.0587 兆元，連續第三天破兆，「北向資金」淨買入 81.54 億元。

半導體類股爆發，券商族群大幅拉升，汽車、釀酒、地產、旅遊、電力、建材、鋼鐵等類股齊揚。

香港恒生指數周二收盤大漲 4.11%，較 10 月低點上漲 25%，進入技術性牛市。恒生科技指數狂漲 7.3%。

美國總統拜登與中國國家主席習近平，周一在印尼峇里島舉行面對面會談，整個會談長達三小時。白宮表示，美中元首坦誠地談論各自優先事項與意向。習近平則說，從不尋求改變國際秩序，無意挑戰、取代美國。

美國國務卿布林肯暫定明年初造訪中國，將是自蓬佩奧以來首位訪中的國務卿，被外界解讀為美中關係升溫的跡象。拜登說，布林肯將訪問中國，進行後續討論。

美國貿易代表戴琪周二說：「『拜習會』向全球釋出一個強烈訊號，表明美中領導人可以處理好關係。這真的是一件好消息，真的很重要。」

與此同時，中國政府再度出手救房市，宣布建商取得的預售屋資金，不只可拿來蓋房子，也可用來還債，以減輕建商流動性壓力。

中國銀保監會、住建部、人民銀行周一聯合發布《關於商業銀行出具保函置換預售監管資金有關工作的通知》，支持「優質」建商可向商業銀行申請出具保函置換監管額度內資金，置換金額不得超過監管帳戶中確保建案竣工交付所需資金額度的 30%。