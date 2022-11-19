〈美股熱門股〉交友軟體Grindr上市首日行情亮麗 盤中暴漲逾270%

全球最大的男同志交友軟體「Grindr」(GRND-US) 透過與特殊目的收購公司 （SPAC）Tiga Acquisition 合併上市，周五（18 日）掛牌首日行情亮麗，股價最高一度漲逾 500%，至少暫停交易 5 次。截稿前，Grindr 盤中漲幅已收窄至 273.77%，每股暫報 43.47 美元，開盤價為每股 17 美元。

根據巴隆周刊（Barron"s）分析指出，Grindr 上市首日股價大漲，既展現市場對該股「介殼上市」的興趣，也是由於僅約 50 萬股作為流通股可供交易，數量較低進而放大波動性。

SPAC 市場的強心針

另外有分析指出，Grindr 上市首日的股價大漲，替今年低迷的 SPAC 市場打了一劑強心針。由於今年市場大幅波動且藉由 SPAC 合併上市的公司股價暴跌，今年 7 月 SPAC 活動降至 5 年來最低。

Grindr 表示，與 SPAC 合併交易估值為 21 億美元，預估將替公司提供約 3.84 億美元的收入，將用來強化資產負債表以及償還債務。

Grindr 稱自己是男同志交友平台領域「以實現營利的領導者」，擁有高度參與的用戶群，並說男同志用戶社群在今年的潛在規模為 40 億美元，是「大型且尚待開發的市場」。

Grindr 財報與用戶數據曝公司正在快速成長

該公司新聞稿給出的最新用戶與財務數據顯示，2021 年 Grindr 平台上的用戶平均每天發送逾 2.6 一則訊息，截至去年底，用戶每天平均在該應用程式上花費 61 分鐘。

財務方面，今年上半年 Grindr 按非一般會計準則（non-GAAP）營收約為 9,000 萬美元，年增 44%，經調整後 EBITDA 為 4,200 萬美元，較去年同期的 3,300 萬美元成長 26%。

另外，Grindr 先前公布的 2021 年財報顯示，去年營收年增約 40% 至 1.46 億美元，淨利從前年的虧損約 1,310 萬美元轉盈獲利 510 萬美元；今年第二季 Grindr 營收年增 34% 至 4,660 萬美元，淨損 430 萬美元，主因是和上市相關的一次性成本有關，去年同期獲利 180 萬美元。

由財務資料可見，Grindr 正在高速成長中，而去年實現轉盈也顯示作為其交友軟體在疫情時期躋升紅利股的行列。

華爾街分析師看法

券商 Evercore ISI 的網路分析師 Shweta Khajuria 指出，短期內在宏觀經濟不振的打擊之下，已上市的約會應用程式供應商股價可能承壓。

不過，基於使用者訂閱的商業模式在經濟低迷和不確定時期更具有彈性，主要由於交友軟體的消費者對價格變化相對低敏感，大部分約會應用程式的每月訂閱費在 12 至 30 美元不等，往往不是大家優先削減預算的領域，而且後疫情時代對人際關係存在需求報復式反彈的跡象。