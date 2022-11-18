東洋微脂體學名藥獲美藥證 明年首季出貨

東洋 (4105-TW) 今 (18) 日宣布，旗下治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥 Amphotericin B (Lipo-AB)，獲得美國 FDA 核可並取得藥證，預計明年首季出貨，同時認列 100 萬美元里程碑金。

東洋繼鎮靜麻醉新藥取得國內藥證後，旗下生產微脂體抗黴藥 Lipo-AB 的六堵廠，陸續通過美國 FDA 查廠並順利取得美國藥證，後續將依照與美國商業夥伴合約收取 100 萬美元里程碑金，並規劃明年第一季出貨上市，共同搶攻 4.4 億美元 (約新台幣 137 億元) 美國市場商機。

微脂體是具靶向給藥功能的奈米載體物質，透過包覆親水性及親油性藥物特性，達到控制釋放速率、延長半衰期等，符合精準醫療趨勢的藥物傳遞系統。由於其研發技術及量產難度高，因此也被國際生技領域視為困難學名藥。

總經理侯靜蘭表示，公司核心能力是具有研發、生產到銷售的完整產業鏈，對困難學名藥耕耘不遺餘力，更斥資數億元興建配有高防爆等級、無菌凍乾製程設備的六堵廠，涵蓋研發到生產完整上下游的技術平台，也是吸引國際藥廠合作的主要原因之一。

侯靜蘭進一步表示，兩性黴素原廠藥自 2008 年專利屆期迄今，全球學名藥廠相繼投入開發，東洋憑藉累積 20 年困難學名藥的研發與生產經驗，掌握 Lipo-AB 在前端研發、後端放大批量生產的技術，因此 2013、2022 年取得台灣與美國藥證，並成為兩性黴素學名藥進入美國市場的第一家台灣上市櫃藥廠。